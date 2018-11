Lyon : le tunnel de la Croix-Rousse fermé dans les deux sens

Suite à un incident de la circulation, le tunnel de la Croix-Rousse est interdit dans les deux sens ce mercredi matin.

Mise à jour : la fermeture était due à un accident de voiture (lire ici). Le tunnel a été rouvert à 12h30.

Le tunnel de la Croix-Rousse est coupé dans les deux sens depuis 9h35 ce mercredi 7 novembre, suite à un incident de la circulation. L'accès au tunnel depuis les bretelles Serin et Lassagne est impossible. Les automobilistes sont invités à éviter le secteur et à prendre les déviations S2 et 29 balisées sur le terrain.