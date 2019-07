Lyon : le T1 à l'arrêt entre Charpennes et Liberté partir de ce lundi

À partir de ce lundi 1er juillet, le tramway T1 ne circulera plus entre Charpennes et Liberté pour permettre des travaux de maintenance du réseau.

En raison de travaux de maintenance et d’amélioration, le tramway T1 ne circulera plus entre Charpennes et Debourg. Ainsi, jusqu'au 7 juillet,cette ligne fonctionnera en deux parties distinctes entre les stations I.U.T Feyssine et Charpennes Charles Hernu et entre Debourg et Liberté. Le service sera donc interrompu entre les stations Charpennes Charles Hernu et Liberté. Il est conseillé d’emprunter la ligne de métro B qui permet de rejoindre les stations Charpennes Charles Hernu, Part-Dieu Vivier Merle et Place Guichard (à proximité de Liberté).

À partir du 8 juillet et jusqu'au 25 août, le T1 circulera uniquement entre les stations I.U.T Feyssine et Charpennes Charles Hernu. Des Bus relais seront mis en place pour assurer la liaison entre Debourg et Perrache dans les 2 sens de circulation.

Pendant cette période, le terminus provisoire du T2 deviendra la station Centre Berthelot (Lyon 7e), qui deviendra son terminus provisoire.