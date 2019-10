Le département du Rhône déjà en vigilance jaune vent va être placé en vigilance jaune orage.

Le département du Rhône reste en vigilance jaune vent violent à cause de rafales de vent du Sud jusqu'à 65 kilomètres heures. Selon Météo France, le département va être également placé en vigilance jaune orages à partir de minuit. La météo devrait se dégrader durant la nuit et la journée de mardi sera marquée par une forte baisse des températures et des pluies importantes le matin.