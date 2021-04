Lyon : le personnel des services de réanimation des HCL appelle à la grève

Infirmiers, aide-soignants...le personnel des services de réanimation et des soins critiques des HCL appelle à la grève le 11 mai prochain. Le syndicat réclame notamment une meilleure reconnaissance du travail effectué, ainsi qu'une revalorisation des salaires.

Depuis le début de cette crise sanitaire, le personnel des services de réanimation et des soins critiques des HCL est sous pression. A l'appel de CGT, infirmiers et aide-soignants souhaitent dénoncer le "peu de reconnaissance de notre travail, le manque d’anticipation pour faire face à nos obligations de soignants, explique le syndicat dans un communiqué. Cette pandémie qui fait plus de 100 000 morts en France a dévoilé au grand jour et aux yeux du grand public les difficultés et les carences de notre système de santé, que nous dénonçons depuis de trop nombreuses années."

Pour cela, il lance un appel à la grève le 11 mai prochain, avec un rassemblement à 14 heures devant l'hôpital Edouard Herriot. "Ces services qui subissent un turn-over conséquent soulèvent un problème non négligeable … le manque de formation, poursuit la CGT. Nous ne formons pas de soignants en réanimation en 3 jours. Ce manque de formation est une réelle catastrophe, perte de compétences, qualité des soins dégradée, patients en danger. Il faut un an pour être en capacité d’être un soignant de réanimation opérationnel."

Ils demandent une augmentation du nombre de lits

Le personnel réclame également une revalorisation des salaires ainsi qu'une réévaluation du ratio soignants/lits, avec une augmentation du nombre de lits de réanimation.