Lyon : le Palais des sports de Gerland transformé en centre de vaccination

Le Palais des sports de Gerland, centre de dépistage du Covid-19 depuis septembre, doit également devenir un centre de vaccination géré par les HCL dès le 14 janvier.

Les Hospices Civils de Lyon et l’Union régionale des professionnels de santé médecins et infirmiers libéraux (URPS) s’associent avec comme objectif d’ouvrir un nouveau centre de vaccination le 14 janvier, actif de 8h30 à 20h, au Palais des sports de Gerland, dans le 7e arrondissement de Lyon. Ce centre sera, dans un premier temps, destiné aux soignants libéraux éligibles à la vaccination, c’est-à-dire de plus de 50 ans et/ou présentant des risques de formes graves de la maladie. Il doit s’élargir à l’ensemble de la population dans les prochaines semaines.

Jusqu’ici quatre lieux ont ouvert ou doivent ouvrir à l’hôpital de la Croix-Rousse, l’hôpital Édouard Herriot, l’hôpital Lyon-sud, le groupement Est (site des hôpitaux Femme-Mère-Enfant, Pierre Wertheimer et Louis Pradel).

Le centre de dépistage du Palais des sports de Gerland, mis en place depuis le 24 septembre, continuera d'accueillir la population en parallèle.