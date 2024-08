Lyon : le métro C ne circulera pas pendant cinq jours

La ligne de métro C du réseau TCL à Lyon sera interrompue pendant cinq jours en raison de travaux.

En raison de travaux de "modernisation" menés entre les stations Hénon et Cuire, le métro C à Lyon ne circulera pas entre le 19 août et le 23 août inclus. La ligne C13 sera ainsi renforcée entre Hôtel de Ville et Cuire.

Il est par ailleurs possible d'emprunter la ligne C18 pour les liaisons entre Hôtel de Ville et Hénon. Pour les déplacements entre Croix-Rousse et Cuire, les lignes C13, 2 et 33 sont également disponibles.

Le funiculaire F1 bénéficiera également de travaux d'entretien des infrastructures et ne circulera plus à partir de 21 h les soirées des 21 et 22 août. Des bus relais permettront l'accès à Fourvière avec un itinéraire Saint-Just - Minimes - Fourvière dans les deux sens de circulation avec une fréquence de 15 minutes.

Le funiculaire F2 est par ailleurs prolongé jusqu'à minuit.