En raison d'une rame de métro en panne, la ligne B est largement perturbée à Lyon.

Depuis 10h25, la ligne de métro B ne circule plus entre Stade de Gerland et Charpnnes en raison d'une rame en panne sur la ligne. Des bus relais sont mis en place entre Gerland et Part-Dieu jusqu'à la fin de la panne.

Le retour à la normale est prévu autour de 11h20 selon TCL.