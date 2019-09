Lyon : le LOU rugby lance un abonnement à 1 euro pour les moins de 25 ans

Le LOU rugby souhaite attirer les jeunes dans son stade : le Matmut Stadium de Gerland. Depuis ce jeudi, et jusqu’au 30 septembre, l’abonnement à Gerland est à 1 euro seulement pour les moins de 25 ans.

Le LOU rugby souhaite attirer les jeunes spectateurs dans son stade. Et lance une offre, très intéressante, pour les moins de 25 ans. "On a décidé de faire une offre spot. A partir d’aujourd’hui (ce jeudi 19 septembre), on lance une offre avec l’abonnement à l’année à 1 euro pour les moins de 25 ans en catégorie 4. C’est valable jusqu’au 30 septembre", explique Franck Isaac-Sibille, le vice-président du LOU rugby.

La saison dernière, la moyenne de spectateurs était de 13 700 personnes au Matmut Stadium de Gerland. "On a besoin de tracer notre sillon au rugby. Il faut aller chercher les enfants, les scolaires et les étudiants", poursuit le dirigeant du LOU.

L’offre est valable jusqu’au 30 septembre 2019 avec le code promo « SPORTU25 » sur billeterie.lourugby.fr