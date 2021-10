Lyon : le festival de théâtre Sens Interdit touche à sa fin

Depuis le 13 octobre, la septième édition du festival Sens Interdits proposait une soixantaine de représentations dans tout Lyon, surtitrées en langue originale. Samedi 30 octobre, le festival donnera sa dernière représentation.

Le festival du théâtre international "Sens Interdit" offre une porte d'entrée sur le monde. Les rideaux vont bientôt se tirer devant cette porte, alors que le festival arrive dans ses derniers jours dans la Métropole de Lyon. Il reste deux soirées, vendredi 29 et samedi 30 octobre, pour profiter de la programmation de spectacles.

"Portraits sans paysage" de Nimis groupe au Théâtre de la Croix Rousse

Vendredi 29 octobre à 20 heures et samedi 30 octobre à 16 heures. Le spectacle interroge la réalité des conditions d’accueil des réfugiés. Pour cette performance, Nimis groupe est parti à la rencontre de celles et ceux qui sont chargés de l’accueil et de la rétention des personnes exilées. Le spectacle dure 1h30. Prix de la place : 11 à 25 €.

"Le Bonheur" de Tatiana Frolova et du théâtre KnAM au Théâtre des Célestins

Vendredi 29 octobre à 21 heures et samedi 30 octobre à 18 heures. Ce spectacle en russe, surtitré en français, Tatiana Frolova se demande ce qu'est le bonheur pour les citoyens russes aujourd’hui, pour donner un aperçu intime de la Russie contemporaine. Le spectacle dure 1h40. Prix de la place : 11 à 25 €.

Ül Kimvn (Canto a la Sabiduría) de Evelyn González Seguel au Toboggan (Décines)

Samedi 30 octobre à 20 heures. Entourée d’artistes de plusieurs générations, la compositrice et instrumentiste Evelyn González Seguel (co-fondatrice de la compagnie) entremêle chants traditionnels mapuches et musique contemporaine pour faire entendre l’identité d’un peuple, ses traditions orales, son héritage culturel. Le spectacle dure 1 heure. Prix de la place : 11 à 20 €

