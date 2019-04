Lyon : le collège Grignard toujours occupé pour héberger une famille

Les parents d’élèves et personnels du collège Victor Grignard (Lyon 8e) logent depuis jeudi dans l’établissement un élève et sa mère sans domicile.

Mobilisés depuis jeudi dernier, les personnels et les parents d'élèves de l'établissement scolaire situé dans le 8e arrondissement poursuivent leur occupation pour loger un élève du collège et sa mère sans logement. Après un mois d'hébergement grâce à une association, la famille s'est retrouvée à la rue la semaine passée. “Alors que cette famille est en situation régulière et que la préfecture a connaissance de son cas depuis longtemps, cette dernière n'a toujours pas proposé de solution”, déplorent les différentes personnes mobilisées pour aider ce collégien et sa mère.

“C'est à la Préfecture, et non à la communauté éducative, de trouver un hébergement pour cette famille. Si ce n'était pas le cas dans les plus brefs délais, parents d'élèves et personnels envisagent diverses actions pour que cette famille ait enfin des conditions de vie décentes, notamment la réquisition des logements de fonction vides du collège”, poursuivent-ils. En attendant l’occupation du collège continue pour héberger cette famille.