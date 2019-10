Lyon : le cambrioleur en série était déjà en prison

Un individu soupçonné d'avoir commis de nombreux cambriolages sur l'agglomération de Lyon a été retrouvé. Il était déjà incarcéré pour d'autres faits.

Ce 9 octobre, un trentenaire déjà incarcéré à la prison de Corbas a été extrait pour être auditionné par les policiers. Son ADN avait été relevé sur les lieux de nombreux cambriolages commis sur l'agglomération de Lyon au préjudice de particuliers, dans les 2e, 3e, 6e et 7e arrondissement de Lyon, entre le 1er mars 2019 et 8 mai de la même année. Il aurait également commis des vols par effraction dans une école et une université. Déjà connu pour 49 antécédents judiciaires, il avait été incarcéré à la prison de Corbas dans le cadre d'une autre affaire. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce 10 octobre.