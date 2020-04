Lyon : le cambrioleur arrêté grâce aux voisins d’un commerce

Un homme de 54 ans a été arrêté ce week-end dans le 1er arrondissement de Lyon grâce au témoignage de deux voisins.

Ce dimanche 19 avril, un homme de 54 ans ( 54 faits au casier) a été arrêté à 22h05 rue Chavanne à Lyon (1er). Quelques minutes plus tôt, il venait de briser la vitrine d’un commerce en lançant une pierre et endommageait le boîtier de commande de la porte automatique pour y pénétrer avec effraction. À l’intérieur il dérobait le tiroir-caisse ainsi qu’une bouteille de soda et prenait ensuite la fuite à pied.

Deux témoins ont prévenu la police en communiquant une description très précise de l’homme. La vidéo surveillance permettait de localiser le lieu de dépôt du tiroir-caisse par le suspect. Ce dernier était rapidement interpellé alors qu'il était encore muni de ses gants et d’un masque chirurgical. Il était trouvé porteur de deux couteaux. Entendu par les enquêteurs, il a reconnu les faits. Il ferait l'objet d'une convocation par officier de police judiciaire le 7 octobre prochain.