Lyon : lancement de la 5e édition du Village des Recruteurs en version numérique

L'évènement, qui réunit d’entreprises, agences, cabinets de recrutement et centres de formations, propose près de 1500 emplois et 300 formations.

Le Village des Recruteurs de Lyon vient d'être officiellement lancé ce lundi. Ouvert jusqu'au vendredi 4 décembre, il offre la possibilité aux personnes à la recherche d'un emploi de se voir offrir un panel de 1500 offres et 300 formation.

Organisée par l’agence Aglaé Events, la Métropole de Lyon et plusieurs acteurs du monde de l’emploi, Le Village des Recruteurs regroupe des dizaines d’entreprises, d’agences, de cabinets de recrutement et de centres de formations.

500 recrutements opérés en 2019

Face à la crise sanitaire, les décideurs ont choisi cette année de mettre en place une version numérique de l'évènement pour cette 5e édition. Lors de la précédente, qui avait eu lieu sur la place Bellecour, près de 500 recrutements avaient été opérés.

Pour postuler, il suffit de vous inscrire sur le site virtuellyon-levillagedesrecruteurs.fr, puis de consulter les offres et de choisir celles qui vous intéressent. Par la suite, les 2 et 3 décembre prochains, des entretiens en chat ou en visio seront effectués avec recruteurs et exposants avant, pourquoi pas, une éventuelle embauche.