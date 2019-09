Lyon : la trémie Perrache reste fermée après la chute du plafond

La trémie 2 de Perrache devrait rester fermée au moins une semaine, après la chute d'un morceau du plafond.

Comment plus de 5m² de plafond de la trémie 2 de Perrache ont-ils pu se retrouver sur la chaussée ? Depuis ce mercredi 11 septembre, l'accès en direction du tunnel de Fourvière et Paris est fermée et cela va encore durer plusieurs jours. Des travaux vont prochainement être lancés pour permettre une réouverture durant la deuxième quinzaine de septembre.