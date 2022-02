Lyon : la torche de la raffinerie de Feyzin va brûler haut ce mardi

Depuis ce mardi 8 février, la torche de Feyzin brûle au-dessus de la raffinerie. Elle devrait fonctionner au cours de la journée dans le cadre d’une opération de maintenance.

Certaines personnes pourraient être surprises ce mardi 8 février en regardant du côté de la raffinerie de Feyzin au sud de l’agglomération lyonnaise. Durant une partie de la journée, la plateforme exploitée par Total Energies va faire fonctionner sa torche Nord, à la suite d'une "opération de maintenance programmée", afin d’évacuer les excédents de gaz générer par les opérations de redémarrage.

Lors de cette procédure, un épais nuage de fumée noir pourrait apparaître au-dessus de la plateforme et la flamme de la torche pourrait brûler haut dans le ciel. Dans un communiqué, la compagnie assure que "la fumée est principalement composée de vapeur d’eau et d’oxydes de carbone. Aucun produit chimique n’est brûlé à la torche". Selon elle, celle-ci "ne présente donc pas de risques pour la santé humaine et ne participe que très faiblement à la pollution atmosphérique".