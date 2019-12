Les TCL ont annoncé la fermeture de la station Bellecour à Lyon. Les métros B et D ne la desservent plus.

Les métros A et D ne desservent plus la station Bellecour alors que la manifestation contre la réforme des retraites a lieu actuellement dans le secteur. Cette décision a été prise “en lien avec les services de la Préfecture”, ont déclaré les TCL. On ne connaît pas la date de retour à la normale.

De la même manière, les bus C4, C7, C9, C11, C12, C14, C20, 27, 35, 40, 64 et S1 sont limitatiés ou déviés.