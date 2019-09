Lyon : la programmation des chantiers de la semaine

Plusieurs chantiers viendront perturber la circulation dans Lyon et ses alentours cette semaine.

La Rocade Est sera complètement interdite à la circulation du 30 septembre au 3 octobre inclus, et ce de 21h à 6h du matin entre le noeud de Manissieux et les nœud des îles, en direction de Paris afin de permettre des travaux de rénovation. Sur les mêmes jours et plages horaires, le périphérique Laurent Bonnevay sera également interdit entre la porte de Croix-Luizet et la porte des Essarts en direction de Marseille. Du côté des tunnels, la circulation sera réduite entre le 30 septembre et le 1er octobre de 20h 30 à 5h du matin, ce sera également le cas entre le 2 et le 3 octobre dans le tunnel de Caluire, et le 30 septembre et le 1er octobre dans les tunnels de la Duchère et de Rochecardon.