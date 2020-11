Lyon : La Poste recrute des saisonniers dans la région pour faire face à la fin d'année

La Poste s'apprête à recevoir un afflux massif de colis pour la période de fin d'année, marquée par ce nouveau confinement et les fêtes de Noël.

Le nombre de commandes en ligne en forte hausse et la quantité de colis transmis à la suite du premier confinement fait craindre à La Poste un déferlement encore plus important avec ce deuxième confinement et à l'approche des fêtes de Noël.

Afin d'anticiper une fin d'année qui s'annonce chargée, le groupe a donc ouvert une campagne de recrutement dans tout le pays qui s'élève à près de 9 000 emplois saisonniers, révèle Radio Scoop.

Parmi ces emplois saisonniers disponibles, prévus pour renforcer les services de logistique dans les plateformes de tri, de livraison et d'accueil dans les bureaux, 1 268 concernent la région Auvergne-Rhône-Alpes : 333 dans le Rhône, 79 dans la Loire et 74 dans l'Ain.

Si vous souhaitez postuler, cliquez ici : laposterecrute.fr.