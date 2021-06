Lyon : la police interpelle plusieurs individus suspectés de mener des casses en Suisse

La police judiciaire de Lyon a procédé à un large coup de filet, lundi 7 juin, en interpellant plusieurs personnes suspectées de vouloir commettre des raids dans des armureries en Suisse.

Un home-jacking mené au mois de novembre dernier à Cartigny, en Suisse près de Genève, a conduit à l’interpellation, ce lundi 7 juin, par la police judiciaire de Lyon, de plusieurs individus, rapporte Le Progrès. Après le cambriolage de novembre, la police française a enquêté, avec son homologue suisse, afin de retrouver les suspects. Les investigations menées au cours des derniers mois leur ont permis de retrouver, dans un box à Villeurbanne, un véhicule repéré lors du vol de Cartigny, précisent nos confrères.

Plusieurs suspects écroués

À partir de là, les enquêteurs ont identifié cinq personnes, suspectées d’être les auteurs du home-jacking. Leur mise sous surveillance a permis de mettre au jour des missions de repérages conduites sur des armureries en Suisse. C’est la tentative de cambriolage de l’une d’entre elles qui aurait d’ailleurs permis aux policiers d’identifier trois autres suspects, selon le quotidien régional.

L’opération menée le 7 juin a permis d’arrêter un homme en Haute-Savoie et sept autres personnes à Lyon (3e), Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et Feyzin. L’un d’entre eux a été mis hors de cause et une jeune femme a été placée sous contrôle judiciaire. Quant aux autres, ils ont été placés en détention à l’issue de leur garde à vue.

