Lyon : la consommation d’alcool interdite sur la voie publique

Au lendemain des annonces d’Emmanuel Macron sur un nouveau confinement national, le Premier ministre, Jean Castex s’est présenté à la tribune de l’Assemblée nationale pour préciser les mesures prises. Parmi elles, l’interdiction de consommer de l’alcool sur la voie publique.

Au cours de son discours, le chef du gouvernement s’en est pris "aux rassemblements festifs, du non-respect du couvre-feu ou du refus du port du masque" à "prévenir et sanctionner". Une référence à plusieurs fêtes sauvages organisées en France dans les derniers jours, notamment celle sur les quais de Saône à Lyon, le 30 mars, qui a beaucoup fait réagir.

Jean Castex a demandé au ministre de l’Intérieur "d’accroitre le nombre de policiers et de gendarmes affectés à cette tâche".

La veille la préfecture du Rhône avait déjà annoncé "après consultation du maire de Lyon" la prise d’un arrêté "interdisant la vente à emporter et la consommation d’alcool dans les secteurs des quais du Rhône et de la Saône".

Les comportements sur les berges et les quais sont intolérables. En conséquence, après consultation du maire de #Lyon, le préfet a décidé de prendre un arrêté interdisant la vente à emporter et la consommation d’alcool dans les secteurs des quais du Rhône et de la Saône. pic.twitter.com/muHnOhuZne

— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 31, 2021