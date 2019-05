Lyon : l'esplanade Mandela évacuée à la demande du Grand Lyon

À la demande de la métropole de Lyon, l'esplanade Mandela sur laquelle s'était installé un campement de 161 personnes a été évacuée ce jeudi.

La préfecture du Rhône a annoncé ce jeudi soir avoir “décidé de procéder à l’évacuation du campement illicite installé sur l’esplanade Nelson Mandela (Lyon 3e)”, à la demande de la métropole de Lyon. “La dégradation des conditions de salubrité et de tranquillité publiques ont motivé cette évacuation”, a précisé la préfecture.

“Cette opération s’est déroulée dans le calme et sans incident”, a assuré cette dernière qui a précisé “qu'un diagnostic social et administratif de l’ensemble des ménages installés sur ce site a été réalisé, afin d’identifier les situations et vulnérabilités individuelles.” “Ce travail a notamment permis d’orienter les 66 personnes ayant une demande d’asile en cours d’examen vers un hébergement dédié, dans des centres spécifiques majoritairement situés dans la région. Par ailleurs, 74 personnes sans droit ni titre de séjour vont bénéficier d’une mise à l’abri et d’un accompagnement dans le cadre du dispositif d’aide au retour volontaire”, ont conclu les services de l'État.