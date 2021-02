Lyon : l'association One Voice mobilisée contre l'industrie de la fourrure animale

L'association One Voice a organisé un rassemblement contre l'exploitation des animaux pour leur fourrure ce samedi 13 février dans le Vieux-Lyon.

Les militants de l'association de défense des animaux One Voice ont réalisé ce samedi 13 février une action dans le 5e arrondissement de Lyon. Ils se sont rassemblés devant la cathédrale Saint-Jean en début d'après-midi, contre le commerce de fourrure animale. Plus précisément, les militants demandent la fermeture des quatre élevages français de visons et la fin de l'exploitation des lapins angoras pour leur laine.

En parallèle de cette mobilisation lyonnaise, des actions similaires étaient organisées dans d'autres grandes villes françaises. L'association One Voice, créée en 1995 à Paris, est désormais implantée dans plusieurs villes, dont Lyon depuis le début de l'année 2021. Ses principaux combats portent sur la fin des expérimentations sur les animaux, la fin de leur exploitation pour le spectacle ou l'industrie de la mode, l'errance féline, la chasse et la protection de la faune sauvage.