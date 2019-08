Lyon : l'A6, l'A47 et le périph fermés plusieurs nuits dès de ce lundi

De nombreux axes routiers seront interdits à la circulation plusieurs nuits de suite dans l'agglomération lyonnaise pour permettre la réalisation de travaux, à compter de ce lundi 19 août.

La semaine prochaine sera décidément placée sous le signe des travaux dans l'agglomération lyonnaise. A partir de ce lundi 19 août, des autoroutes et des périphériques seront fermés à la circulation plusieurs nuits de suite, pour permettre aux chantiers de se poursuivre.

Du côté des autoroutes, des travaux d'entretien sont prévus sur l'A6. La circulation y sera interdite entre Limonest et Gorge de loup (échangeur n°38), en direction de Marseille, les nuits du lundi 19 août au jeudi 22 août inclus, de 20h à 5h le lendemain. Même scénario sur l'A47, qui sera fermée aussi pour des travaux d'entretien le lundi 19 août, de 21h à 5h le lendemain. Cette nuit-là, les véhicules ne pourront circuler entre le nœud de Ternay et Givors centre (échangeur n°9.1), en direction de Saint-Étienne. Rebelote le jeudi 22 août, de 21h à 6h le lendemain, cette fois-ci entre Saint-Martin-la-Plaine et le nœud de Ternay, en direction de Lyon.

Le périphérique Laurent Bonnevay aura également droit à des travaux d'entretien la semaine prochaine. Il sera fermé plusieurs nuits de suite entre la porte des Essarts et le nœud de Saint-Fons, en direction de Marseille, de ce lundi 19 août au 22 août inclus, de 20h à 5h le lendemain.

A partir de ce mardi 20 août, ce sera au tour du Boulevard Urbain Sud. Celui-ci sera interdit à la circulation sur la bretelle d'entrée Feyzin et sur la bretelle de sortie Vénissieux, en direction de l'A7, du mardi 20 août à 2h du matin jusqu'au mercredi 21 août à 23h non-stop.

Pour rappel, la circulation est toujours réduite sur l'A46 Nord entre le nœud des Iles et Rillieux (échangeur n°4), en direction de Paris. Sur le pont de Givors, la circulation est également toujours réduite à une seule voie étroite en direction de Lyon et maintenue sur 2 voies étroites en direction de Saint-Étienne. Ces réductions de circulation devraient durer jusqu'au 30 août.