Lyon : jaloux, il frappe sa compagne qui discute avec un ami

Par excès de jalousie, un homme de 26 ans a frappé sa copine qui s’adressait à un ami à eux. Après cinq semaines de détention, il est passé en comparution immédiate mardi 18 septembre.

La scène a choqué de nombreuses personnes lorsqu’elle s’est déroulée le 3 août dernier. Jean-Christophe, sa conjointe et un ami à eux, remontaient les quais du Rhône après avoir bu quelques verres. Alors que la jeune femme discutait avec leur ami, son petit copain lui adresse un coup de poing dans le visage, relate Le Progrès. L’acte était si violent que trois personnes sont intervenues pour plaquer l’homme au sol et le mettre hors d’état de nuire. L’acte a été motivé par un excès de jalousie et l’homme a déclaré que lorsque sa copine s’adressait à un autre "elle ne l’écoutait pas lui". L’homme a immédiatement été placé derrière les barreaux avant de passer en comparution immédiate mardi dernier. Devant le juge, le suspect de 26 ans paraît toujours aussi violent. Comme le relate le quotidien régional, il coupe la parole à la présidente et interpelle sans cesse sa petite amie. Il a même déclaré ne pas avoir frappé sa petite amie. Finalement, il a été condamné à deux ans de prison, dont un avec sursis et mise à l’épreuve pendant trois ans.