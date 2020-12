Lyon : ils cambriolent une crèche pour des tickets TCL

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Deux jeunes hommes ont été arrêtés ce mardi à Lyon après avoir cambriolé une crèche dans le 4e arrondissement.

Ce mardi 22 décembre après 09h30, suite à un appel au 17, les policiers se sont rendus rue Hénon pour une tentative de vol par effraction. Sur place, ils constataient la présence de deux individus qui à leur vue prenaient immédiatement la fuite. Les suspects étaient finalement interpellés. Les policiers ont découvert sur eux un tournevis, des gants, i,e pince et de plus de 80 tickets Tecely.

Après des recherches menées par l’équipage, cette nuit-là une crèche était victime d’un vol par effraction au cours duquel une centaine de tickets Tecely avait été dérobée. Placés en garde à vue et auditionnés par les enquêteurs de la Sûreté Départementale, les mis en cause de 17 et 18 ans, tous deux très défavorablement connus des services de police, ont nié les faits.

L’aîné était laissé libre avec une COPJ 16 septembre 2021. Le plus jeune va être présenté au juge pour enfants ce jeudi.