Lyon : mécontent de la justice, il bloque le tunnel de Fourvière (vidéo)

Le jugement de Jean-Christophe Larose en CRPC illustre le recours de plus en plus fréquent à cette procédure dite de plaider-coupable à la française. Surtout utilisée pour expédier les délits routiers et les affaires de stupéfiants, elle est aussi vue comme un moyen pour les puissants, d’Agnès Saal à l’employeur de Penelope Fillon, d’être jugés discrètement. En négociant des sanctions allégées avec le parquet.