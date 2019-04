Lyon : il tire sur le magasin d'un épicier refusant de vendre de l'alcool

Un homme de 29 ans a été arrêté ce dimanche pour avoir tiré avec un pistolet à bille sur la vitrine d'une épicerie dont le gérant avait refusé de lui vendre de l'alcool.

Un homme SDF de 29 ans (3 antécédents judiciaires) et une femme de 28 ans ont été interpellés par la Bac dimanche soir en soirée. Un peu plus tôt, avenue Roosevelt, suite au refus du gérant d’une épicerie implantée de leur vendre de l’alcool, le suspect de 29 ans, en compagnie de sa compagne, avait tiré avec un pistolet à billes sur la vitre du commerce. Par ailleurs, il était en possession d’un couteau. L'homme a reconnu les faits. La femme a été laissée libre tandis que l'homme va être présenté au parquet ce mardi “violences volontaires avec arme et port d’arme prohibé”.