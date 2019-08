Lyon : il frappe son ex-compagne et lui urine dessus tout en filmant

Un lyonnais de 25 ans a été interpellé pour avoir frappé son ex-compagne, avant de se filmer en train de lui uriner dessus tout en la menaçant avec un couteau de cuisine.

Jeudi dernier, un homme de 25 ans a été arrêté en flagrant délit par la police lyonnaise dans un parking du 8e arrondissement de Lyon. Après avoir suivi son ex-compagne dans le tramway, il l'a entraîné dans le parking pour la frapper, avant de se déshabiller pour lui uriner dessus. L'homme, tout en menaçant la victime avec un couteau de cuisine, a filmé toute la scène. A l'arrivée des policiers, l'homme se rebellait en les frappant et en les menaçant de mort. Il a été présenté au Parquet, et est poursuivi pour violences volontaires aggravées, violences volontaires et menaces de mort sur PDAP ainsi que pour rébellion.