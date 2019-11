Lyon : il attaque un homme avec un limonadier et le blesse au cou

À Lyon, après un différend dans un foyer, un individu a blessé un homme au cou avec un limonadier.

Ce 27 novembre, un individu de 21 ans, déjà connu pour 9 antécédents judiciaires a été interpellé dans le 2e arrondissement de Lyon, place Carnot. Après un différend dans un foyer sur fond d'alcool et de vol de téléphone portable, il se serait saisi d'un limonadier pour blesser un autre homme au cou. À l'aide de cet outil, utilisé en temps normal pour décapsuler ou comme tire-bouchon, il lui aurait ouvert une plaie de 5 centimètres.

L'homme blessé a été transporté à l’hôpital où il a reçu des soins (pronostic vital non engagé). Le mis en cause a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce vendredi.