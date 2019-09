Lyon : Ikea ferme samedi 7 pour mieux ouvrir à Vénissieux le 10 septembre

On peut prendre les paris dès aujourd'hui, certains se retrouveront peut-être devant les portes fermées d'Ikea Saint-Priest ce lundi 9 septembre. L'enseigne suédoise déménage pour s'installer à Vénissieux sous le nom "Ikea Grand Parilly".

Le lundi 9 septembre, aucun magasin Ikea ne sera ouvert sur l'agglomération de Lyon, un "entre-deux" nécessaire au grand déménagement de l'enseigne suédoise qui quitte son site de Saint-Priest le 7 septembre au soir pour ouvrir un nouveau magasin à Vénissieux qui sera inauguré le 10 septembre au matin. Il sera nommera ainsi "Ikea Grand Parilly".

Ce nouvel espace de vente de 40 000 m², situé à côté de la station de métro Parilly et en bordure du périphérique sera deux fois plus grand que celui de Saint-Priest. Tous les produits seront désormais réunis sous le même toit et il ne sera pas nécessaire d'aller chercher les colis les plus encombrants à Toussieu comme c'était le cas auparavant. Une centaine de nouveaux collaborateurs ont été recrutés pour renforcer les équipes actuelles.

110 nouvelles enseignes à la place de l'ancien Ikea ?

Une voie verte réalisée par la métropole de Lyon pour les cyclistes et piétons est déjà opérationnelle pour franchir le périphérique en sécurité. Il est possible d'y accéder au niveau de l'échangeur de Parilly / Vénissieux à la limite du 8e arrondissement.

Quant à l'espace utilisé par Ikea à Saint-Priest, il sera occupé par 110 nouvelles enseignes d'ici 2022. Les dernières rumeurs indiquaient qu'une boutique Primark pourrait y être installée, sans aucune confirmation de la part de l'enseigne concernée.