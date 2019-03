Lyon : fermeture du tunnel sous Fourvière en soirée cette semaine

Entre les fermetures nocturnes du tunnel sous Fourvière et les nombreuses perturbations sur le périphérique nord, le point sur les perturbations à prévoir sur les routes lyonnaises cette semaine.

Dans le cadre de travaux, le tunnel sous Fourvière sera fermé tous les soirs de la semaine en direction de Marseille de 21 heures à 6 heures le lendemain. La circulation sera interdite entre la Porte du Valvert (échangeur n°36) et le noeud de Pierre-Bénite, en direction de Marseille, tous les soirs de la semaine, aux mêmes heures. Dans le secteur de la Part-Dieu, le tunnel Brotteaux-Servient sera fermé lundi et mardi soirs de 21 heures à 6 heures le lendemain puis en continu du mercredi 20 mars à 21 heures au vendredi 22 mars à 9 heures. Le tunnel Vivier-Merle est toujours fermé, jusqu'au printemps 2020.

Sur le périphérique nord, la circulation sera réduite en direction de Paris sur le viaduc du Rhône lundi, de 20h à 6h le lendemain. Circulation réduite également dans le tunnel de Caluire lundi, mardi et mercredi de 20 heures à 6 heures le lendemain. Le lendemain la circulation sera réduite en direction de Genève aux mêmes heures. Le tunnel de Rochecardon verra aussi la circulation réduite mardi en direction de Paris, et le lendemain en direction de Genève. Cela entre 20 heures et 6 heures le lendemain dans les deux cas.

Le boulevard urbain sud sera pour sa part fermé à la circulation de 21 heures à 6 heures de lundi à jeudi entre le noeud du Velin (échangeur n°14) et le noeud de Feyzin (échangeur n°6), en direction de l'A7. Les bretelles d'accès depuis l'A46 Sud seront fermées dans les deux sens. Sur l'autoroute A432, la circulation sera interdite entre le noeud de Mionnay et Meyzieu (échangeur n°3), en direction de Marseille, de lundi à jeudi entre 21 heures et 6 heures le lendemain. Les bretelles d'accès depuis l'A46 Nord et l'A42 seront fermées dans les deux sens. Sur l'A47 enfin, la circulation sera réduite entre Givors Centre (échangeur n°9.1) et Givors Ouest (échangeur n°10), dans les deux sens, jeudi de 9h à 15h.