Lyon : évacuation d’un campement de sans-abri sous un pont de la Confluence 

Aux environs de 8 heures ce mercredi 10 novembre, une quinzaine de sans-abri installés sous un pont de la Confluence, dans le 2e arrondissement, ont été évacués vers des centres d’hébergement de Lyon.

Le campement de sans-abri qui était installé depuis plusieurs mois sous le pont de la M7 à la Confluence, dans le 2e arrondissement de Lyon, a été évacué ce mercredi 10 novembre. Après un diagnostic social conduit la semaine dernière, les occupants ont été pris en charge ce matin.

Des agents de la police nationale et municipale avaient été envoyés sur place aux environs de 8 heures, accompagnés par les services sociaux et des représentants de la préfecture pour procéder à l’évacuation. Quinze sans-abri, dont cinq enfants, ont été pris en charge et transportés, par un bus TCL, vers des centres d’hébergement d’urgence de Lyon, précise la préfecture du Rhône.

Sous la coordination du préfet, en lien avec @villedelyon et @grandlyon, le squat situé à Confluence à proximité d'un axe routier majeur a été évacué dans le calme ce mercredi matin. Après un diagnostic social, l'intégralité des personnes ont été mises à l'abri. https://t.co/OMTVh4da00 pic.twitter.com/On7BQlglAU — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 10, 2021

Les occupants du campement de fortune ayant été prévenus en amont de la tenue de l’opération, celle-ci s’est déroulée sans incident et ils ont pu récupérer leurs affaires avant que des agents d’entretien n’interviennent pour nettoyer les lieux.