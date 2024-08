Des adeptes venus des quatre coins du monde vont se réunir près de Lyon dans le cadre d'une assemblée spéciale du 16 au 18 août.

C'est à Eurexpo, à Chassieu, que les Témoins de Jéhovah ont décidé d'organiser leur assemblée spéciale des 16, 17 et 18 août prochains. Un évènement organisé chaque année par l'organisation pour "annoncer la bonne nouvelle".

Des adeptes venus des 6 continents

À cette occasion, le parc d’exposition de Lyon accueillera plus de 23 000 assistants dont 3 000 délégués. Ceux-ci proviennent de 11 pays différents, notamment d'Italie, Allemagne, Belgique, Canada, Etats-Unis, Argentine, Australie, Japon, Kenya et Madagascar. Le rassemblement sera d'ailleurs surveillé par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Milivudes). Celle-ci a en effet classé les Témoins de Jéhovah comme une dérive sectaire, bien qu'ils revendiquent le statut de religion.

Pour rappel, les Témoins de Jéhovah se sont déjà réunis à l'Eurexpo en 2001 et 2014, selon Le Progrès. Ils auraient été plus de 40 000 la première fois et environ 30 000 la deuxième. À noter qu'on recense aujourd'hui 130 000 adeptes en France, dont 3 500 à Lyon intra muros.

