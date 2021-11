Lyon : entre 2019 et 2021, les déplacements à vélo ont augmenté de 39 % selon Strava

L'application Strava, qui enregistre des activités sportives, a constaté que la part de déplacements à vélo a augmenté de 39 % à Lyon grâce à une étude dont les résultats ont été publiés lundi 29 novembre.

Selon une étude menée par l'application d’enregistrement d’activités sportives Strava, dont les résultats ont été dévoilés ce lundi 29 novembre, le nombre de déplacements en vélo a augmenté de 39 % à Lyon entre 2019 et 2021. L'application, qui recense 93 millions d’utilisateurs dans le monde, a également noté que les cyclistes lyonnais passaient en moyenne 38 minutes par jour sur leur deux-roues dans les rues de la ville. Une durée moyenne qui se situe légèrement en dessous des 40 minutes comptabilisées à Paris, ou encore des 44 minutes enregistrées dans les Bouches-du-Rhône et des 34 minutes à Bordeaux.

Les Berges du Rhône loin devant

Comme dans d'autres villes de France, c'est le mois de septembre qui s'est révélé le plus favorable à la pratique du vélo. L'étude menée par Strava montre également qu'à Lyon, la pratique du vélo permet d'économiser en moyenne 43 % d'émissions de CO2. À noter qu'à Lyon, la piste cyclable accolée aux berges du Rhône est la plus fréquentée par les cyclistes. Strava Metro enregistre 27 % d‘augmentation de la fréquentation en comparant les périodes de janvier à septembre 2019 et janvier à septembre 2021.

