Robert Revat, le président d'Only Lyon Tourisme & Congrès, est l'invité de 6 minutes chrono / Lyon Capitale.

Les voyants sont au vert pour le tourisme à Lyon, qu'il s'agisse du tourisme d'affaires (65%), ou de loisirs (35%). Si Lyon, historiquement est une ville orientée business, le tourisme d'affaires a vu le jour en 1998, année d'inscription d'une partie de la ville au patrimoine immatériel de l'humanité de l'Unesco.

"Il y a 20 000 chambres à Lyon, 212 hôtels, ça fait environ 50 000 lits. L'offre augmente chaque année. Et le taux d'occupation moyen des hôtels est de 714%. Ça veut dire que le tourisme marche de mieux en mieux" indique Robert revat, président d'Only Lyon Tourisme & Congrès.

Le tourisme musical : une tendance grandissante

Une nouvelle tendance fait son apparition à Lyon : le tourisme musical. Avec de nouveaux lieux plébiscités par les artistes, qui ont "la possibilité de venir jouer en France sans passer par Paris", comme le Groupama Stadium ou la LDLMC Arena, nommée aux Pollstar Awards (l'équivalent des Oscars) parmi les cinq meilleures salles du monde. "Cette année, on va avoir Katy Perry, Dua Lipa, Justice, et ça, je peux vous dire que pour l'hôtellerie, pour la restauration, c'est extraordinaire."



Lire aussi :

- Nouveau départ pour l’attractivité lyonnaise

- La Ville de Lyon révise son Plan de gestion Unesco à l’horizon 2030



La retranscription intégrale de l'entretien avec Robert revat

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Robert Revat, président d'Only Lyon Tourisme et Congrès.

Tout à fait.

On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il n'y a pas longtemps, on s'est croisé pour un peu un bilan de l'année 2024. Moi j'en ai fait un petit focus direct qui est assez intéressant, puisque Lenny Kravitz est passé le week-end dernier à Lyon. Il y a une nouvelle tendance à Lyon : c'est le tourisme musical.

Ah oui, tout à fait. Le fait qu'on ait le Groupama Stadium, la LDLC Arena, ça a ouvert aux artistes une possibilité de venir jouer en France sans passer par Paris. Et c'est pour ça que l'an dernier, par exemple, on a eu Taylor Swift, enfin les deux dates de Taylor Swift. Ça a été gigantesque pour la destination. Cette année, on va avoir Katy Perry, on va avoir Dua Lipa, Justice, et ça, je peux vous dire que pour l'hôtellerie, pour la restauration, c'est extraordinaire.

Et alors, par exemple, si on donne… Est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, sur Taylor Swift ? Ça a permis les taux d'occupation, le prix des chambres ?

Taylor Swift, taux d'occupation 98%.

Alors qu'on est à combien en principe en moyenne ?

En moyenne 71%. Donc c'est archi complet. Donc ça c'est vraiment une nouvelle tendance à Lyon, grâce à notamment à une augmentation de l'offre pour accueillir les concerts.

On en parlait un peu tout à l'heure, c'est que c'est vrai que la Halle de Tony Garnier, qui était une salle d'à peu près 15 000 places, la LDLC Arena, ça doit faire à peu près ça. Ce qu'il y a toujours, c'est que les groupes disaient toujours qu'il y avait un son quand même très métallique qui n'était pas très bon, alors que la LDLC Arena, j'ai vu ça, ça va être décidé en avril, est nommée dans les 5 meilleures salles du monde, j'ai vu ça.

Tout à fait. C'est incroyable. Donc à qualité, vous attirez des artistes.

Alors plus globalement, si on doit synthétiser le bilan de l'année 2024 pour le tourisme sur Lyon, qu'est-ce que vous pourriez dire ?

Alors vous savez, à Lyon, on a déjà deux types de tourisme : on a le tourisme d'affaires (65% en gros) et le tourisme de loisirs (35%).

Et c'est vrai que Lyon a toujours été très orienté business quand même.

Très, très orienté. C'est une ville marchande Lyon. Donc on est devenu loisir à partir de 1998, quand il y a eu le classement de la ville à l'UNESCO. C'est à ce moment-là que ça a développé le tourisme de loisirs. 2024, donc, c'était une bonne année alors, parce qu'il y a eu des concerts, parce qu'on a eu pas mal de gros événements, même si à Lyon c'est souvent 1 année sur 2, parce que les gros salons, par exemple, le Sirha, c'est tous les deux ans. Donc en 2024, on n'avait pas le Sirha, on n'avait pas la Coupe du monde de rugby évidemment, mais on a eu un taux d'occupation des hôtels qui est mon indicateur le plus objectif qui soit, qui était de 71%. Qui est plutôt bien. Donc qui était plutôt bien, qui n'était pas en baisse par rapport à l'année précédente, donc ça c'est très bien, d'autant plus que notre offre hôtelière augmente, le nombre de chambres augmente à Lyon.

Oui, j'ai vu, allez approximativement, il y a 20 000 chambres à Lyon.

Il y a 20 000 chambres, 212 hôtels, ça fait environ 50 000 lits. Ça, ça augmente chaque année. Donc quand vous arrivez à avoir un taux d'occupation de 71% avec une augmentation de l'offre, ça veut dire que le tourisme marche de mieux en mieux.

Et là, aujourd'hui, alors il y a aussi un indicateur qui est important, c'est la durée de séjour. Avant, on était sur une durée de séjour d'un peu moins d'un jour, et aujourd'hui, on en est à combien ?

Quand j'ai commencé, quand on est venu me chercher pour être à l'office de tourisme, on était à 0,9 nuit.

Ça c'était quelle année ?

C'était au début des années 2000. Et puis petit à petit, ça commence à monter en puissance, et maintenant on arrive à 3,8. Ça, c'est vraiment une moyenne. Mais ce qu'on a vu dans l'étude, qui va être bientôt communiquée par la Métropole de Lyon, c'est une augmentation des séjours de 3 à 7 jours. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a été, au début, une destination de passage. 0,9 nuit, il y a des gens qui s'arrêtent, ils dorment, et puis voilà, ils repartent.

Ensuite, on est passé à une destination de week-end de nuit.

Tout à fait. Mais ça c'est de nuit. Maintenant, on est à 3,8. Donc on commence à être une destination de séjour. Et ça, c'est très, très positif.

Donc c'est-à-dire qu'historiquement, Lyon a toujours été une destination d'affaires, de business, comme on le disait. Mais là, ça y est, est-ce que Lyon, on peut dire aujourd'hui…Que c'est une véritable destination loisirs ?

Je pense, oui. Alors un tourisme de loisirs particulier, parce que c'est le patrimoine, la culture, la gastronomie. Ce n'est pas la plage et le cocotier.

On n'a pas encore la plage. On a deux fleuves, un fleuve et une rivière, on n'a pas encore la plage. On a fait le bilan. Dans les grandes lignes, la feuille de route pour 2025 pour vous, vous avez l'Office Lyon Tourisme et Congrès, qu'est-ce qui va être important de développer ?

Alors, moi, mon slogan, il est très simple : "Accueillir plus et mieux." Donc en ce qui concerne le mieux, c'est continuer l'amélioration de l'offre, aider nos hôteliers à améliorer notamment par l'écolabellisation. Alors ça, c'est très important, parce qu'il y a de plus en plus de touristes qui veulent faire du tourisme durable. Et donc, il faut que la destination qui les accueille leur en apporte la preuve. On a un tiers des chambres à Lyon, donc c'est plus de 6 000, qui sont écolabellisées. C'est très, très important. Mon objectif, c'est d'arriver à 50%. Ça, c'est vraiment le grand objectif que je me fixe.

Donc un tourisme plus de tourisme, mais en tout cas en les accueillant mieux et de manière plus durable. L'émission touche déjà à sa fin. Merci beaucoup d'être venu, monsieur Revat, sur le plateau de 6 minutes chrono. Et pour plus d'informations, www.lyoncapitale.fr et dans le prochain mensuel. Gros dossier justement sur l'hôtellerie à Lyon. À très bientôt, merci, au revoir.

Merci à vous.