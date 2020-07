Lyon : deux voleurs de chaînes de cou arrêtés à la Part-Dieu

Les deux jeunes hommes ont été pris en flagrant délit de vol ce mercredi à Lyon.

Deux SDF âgés de 24 (8 faits au casier) et 16 ans (2 faits au casier) ont été arrêtés par ce mercredi 22 juillet en fin d'après-midi. Un équipage de police présent à la Part Dieu les observait en train de tenter d’arracher une chaîne de cou à un jeune homme. Un signalement d’auteur a alors été diffusé et les deux suspects ont été arrêtés dans la foulée. Ils étaient trouvés en possession de plusieurs chaînes de cou et d’une bombe lacrymogène. Les investigations menées par les enquêteurs permettaient de faire des rapprochements avec deux autres vols commis dans la journée. Deux autres victimes étaient identifiées. Le majeur va être jugé en comparution immédiate aujourd’hui. Le mineur se verra notifier une convocation par un officier de police judiciaire avec mise en examen.