Lyon : deux suspects écroués après la mort d’un homme poussé du pont de la Guillotière

Deux Aindinois, interpellés par les forces de l’ordre, sont suspectés d’être impliqués dans la mort d’un homme poussé du pont de la Guillotière, à Lyon, dans la nuit du 12 au 13 juin. Ils ont été incarcérés.

Dans la nuit du 12 au 13 juin, vers 2h30, un homme aurait été volontairement projeté dans le Rhône depuis le pont de la Guillotière, dans le 7e arrondissement de Lyon. Recherché pendant plusieurs jours, le corps de la victime, un Marocain âgé de 28 ans, a finalement été repêché le 16 juin. L’enquête menée par la brigade criminelle de la Sûreté, depuis la nuit du drame, a permis l’identification et l’interpellation de quatre suspects, selon le Progrès.

Un suspect poursuivi pour homicide volontaire

Deux d’entre eux ont été relâchés, mais les autres, deux jeunes âgés d’une vingtaine d’années et originaires d’Oyonnax dans l’Ain, ont été placés en détention provisoire. Nos confrères du quotidien régional précisent qu'ils ont été présentés devant le parquet, samedi 19 juin, l’un pour homicide volontaire et l’autre pour non-empêchement de crime et non-assistance à personne en danger. Ils ont été placés en détention provisoire.

Les circonstances qui ont conduit à ce drame sont encore inconnues et l’enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire. La brigade criminelle de la sûreté départementale du Rhône a lancé un appel à témoins.

