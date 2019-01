Lyon : deux personnes de 20 ans décédées dans un accident de la route

Sur l'échangeur de Perrache, une voiture sort de sa voie et s'écrase sur l'A7 en contrebas. Deux jeunes personnes de 20 ans ont perdu la vie.

Il fait encore nuit noire quand le drame se produit ce dimanche matin, à 4h. Sur l'échangeur de Perrache, côté Rhône, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, alors qu'il se trouvait dans la bretelle d'accès à Lyon-centre. L'automobile quitte la voie, et s'écrase en contre-bas, sur l'autoroute A7 en direction du quai Gailleton. Une chute estimée entre 8 et 10 mètres par la préfecture. Un homme et une femme de 20 ans ont perdu la vie dans ce terrible accident, deux autres, âgées de 24 ans, sont en urgence absolue. Les circonstances de ce terrible accident font l'objet d'une enquête, la préfecture n'est pas encore en mesure de donner plus d'informations. Selon France 3, certains techniciens évoquent l'hypothèse que la voiture aurait pu rouler à près de 180 km/h.

La circulation est actuellement en cours de réouverture dans les deux sens. Jusqu'alors, la circulation était arrêtée dans les deux sens sous l'échangeur de Perrache. Les automobilistes en provenance du sud étaient priés de quitter l'A7 par le pont Gallieni. Dans l'autre sens, les conducteurs étaient dirigés vers le côté Saône par l'échangeur de Perrache.