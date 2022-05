Lyon : deux conducteurs TCL s’illustrent lors du championnat d’Europe de conduite

Samedi 21 mai, dans la ville allemande de Leipzig se déroulait le Championnat d’Europe de conduite de tramway. Deux chauffeurs lyonnais ont relevé le défi et se sont battus pour la victoire.

Cette année, pour la 9e fois, se tenait à Leipzig, en Allemagne, le Championnat d’Europe de conduite de tramway. Une compétition à laquelle deux conducteurs des transports en commun lyonnais (TCL) participaient. Alignés sur deux épreuves techniques, les Lyonnais se sont illustrés en se battant pour la victoire sur des disciplines mettant à l'épreuve leur précision.

Deux épreuves techniques

La première consistait à vérifier la précision du freinage et la fluidité du changement de vitesse. Lors de la deuxième, plus spectaculaire, appelée "Tram Bowling", le conducteur devait percuter une énorme balle à une certaine vitesse et faire tomber le plus de quilles possible.

Seulement battus par des conducteurs allemands originaires d'Hanovre, les chauffeurs lyonnais sont rentrés entre Rhône et Saône avec une deuxième place.