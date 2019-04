Lyon : des pompiers donnent une voiture pour aider leur agent d’entretien

Pour aider l'agent d'entretien de leur caserne qui s'était fait arnaquer en achetant une voiture sur internet, les pompiers de Lyon-Confluence ont décidé de lui donner un véhicule totalement remis en état.

Dans un message publié sur leur page Facebook, les pompiers de Lyon-Confluence ont expliqué avoir donné une voiture à Mamadou, l'agent d'entretien de leur caserne. Celui-ci s'était fait arnaquer en achetant un véhicule sur un site internet. Une voiture qui avait de nombreux vices cachés qui empêchaient son utilisation. “N'étant pas réparable, et son porte monnaie vide, un pompier a donné son véhicule et grâce à la générosité des copains de Confluence nous avons pu réalisé nous même les travaux de remise en état …”, ont déclaré les pompiers sur leur page Facebook. Les pompiers ont posté plusieurs vidéos immortalisant ce moment. “Avant d'être professionnels, vos pompiers ont été mecano, plombiers, menuisiers, commerciaux, ingénieurs et même prothésiste dentaire....”, concluent les soldats du feu.