Lyon : des perturbations sur la ligne Lyon-Marseille

En raison de travaux en gare de Livron certains TER de la ligne Lyon-Valence-Avignon- Marseille vont être annulés ce week-end.

Des travaux vont avoir lieu en gare de Livron du 27 juin à 12h au 28 juin à 12h. Ils entraîneront une interruption de la circulation sur la ligne qui relie Lyon à Marseille. Quelques trains TER seront supprimés entre Valence – Avignon et Lyon – Avignon et une desserte réduite par autocar sera mise en place. Par ailleurs les circulations ferroviaires des TER Lyon –Marseille seront détournées par la rive droite du Rhône entre St-Rambert et Avignon. Pour ces trains détournés rive droite, des arrêts supplémentaires à Saint-Péray et à Le-Teil vont être mis en place avec des liaisons navettes routières pour rejoindre Valence et Montélimar et la gare de St-Rambert ne sera pas desservie du fait du détournement des trains par la rive-droite.

Ces travaux à Livron consistent à renouveler entièrement deux aiguillages (appareils de voie), remplacer des moteurs sur 8 appareils, poser une motorisation sur 20 d’entre eux, mettre en place un système de réchauffage électrique pour 22 appareils et mettre en place 25 joints de voie. L’objectif est d’éviter un ralentissement des trains (impliquant une perte de temps pour les circulations ferroviaires) et ainsi que des opérations de maintenance répétées.