Lyon : des passagers descendent d'un train à l'arrêt et en bloquent 15

Un incident à hauteur du passage à niveau de Chandieu a provoqué une coupure électrique paralysant un TER au départ de Perrache. Une partie des 600 passagers est alors descndue sur les voies, paralysant le trafic.

Mauvais réflexe. Alors que leur train venait de s'lancer de la gare de Perrache vers 18h30, ce vendredi soir, en direction de Grenoble, 600 passagers se retrouvent bloqués quand celui-ci s'immobilise sur la voie. En cause une panne électrique provoquée par un incidetn au passage à niveau de Chandieu, près de Saint-Priest. Les passagers du TER sont alors descendus du train, sur les voies, paralysant le trafic pendant deux heures, selon Le Progrès, qui rapporte l'information. Ce sont en tout 15 trains, et des milliers d'usagers, qui se sont retrouvés bloqués sur l'agglomération lyonnaise. Vers 20h30, les voyageurs ont regagné les rames. Le TER a alors regagné son point de départ et pris son élan pour passer le secteur sans électricité. La situation est revenue à la normale en milieu de soirée sur le réseau lyonnais.