Lyon : des individus cagoulés attaquent un bar de la Croix-Rousse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des individus cagoulés s'en sont pris à un bar de la Croix-Rousse à Lyon.

Alors qu'une vingtaine de clients étaient présents à l'intérieur du bar La Pinte douce, à la Croix-Rousse, des individus cagoulés s'en sont pris à l'établissement.

Selon les témoins, ils étaient armés de barres de fer et fumigènes, détruisant du matériel et des vitres. Une personne légèrement blessée a été prise en charge par les pompiers. On ignore quelle est la motivation exacte des individus. La gérante du bar a déposé plainte.