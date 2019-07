Lyon : des “Fuck Trump” lancés en direct dans un bar du Vieux-Lyon

Lors d'un duplex de la chaîne conservatrice américaine Fox New, un journaliste a vu monter des cris “Fuck Trump ! Fuck Trump !”. Les supporters, présents pour regarder la rencontre de finale de la coupe du monde entre les États-Unis et les Pays-Bas, remportée par les Américaines, ont tous scandé ce chant dans le bar le Wallace situé dans le Vieux-Lyon.

“Je pense que notre équipe reflète vraiment ce qu'est l'Amérique. On a une diversité raciale, la population LGBTQ est représentée et on a ce que l'Amérique peut apporter”, a déclaré un supporter américain à l'origine du chant au site Internet britannique Joe Football.

lmao @FoxNews just went live from a bar in France after the #USWNT win and people started shouting "Fuck Trump" on air😂😂 pic.twitter.com/EFstJx43BV

— Sara Pearl (@skenigsberg) 7 juillet 2019