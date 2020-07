Lyon : circulation perturbée sur le réseau TCL à cause d’un colis suspect à Perrache

La découverte d’un colis suspect à Perrache perturbe la circulation du T1, T2 et du métro A depuis 16 heures, ce samedi. La reprise du trafic devrait intervenir rapidement.

Un colis suspect a été découvert à 16 heures à Perrache. En conséquence, la circulation du T1, T2 et du métro A est perturbée.

Le T1 circule entre Debourg et Hôtel Région Montrochet puis entre Quai Claude Bernard et IUT Feyssine. Un bus relais est accessible entre Hôtel Région Montrochet et Quai Claude Bernard.

Le T2 circule entre Saint-Priest Bel-Air et Centre Berthelot Science Po Lyon. Perrache n’est pas desservie.

Le Metro A circule entre Charpennes et Vaulx la soie. Les stations de Masséna à Perrache ne sont pas desservies.

La reprise du trafic était estimée par TCL à 17 heures, l'estimation a été décalée à 18 heures.