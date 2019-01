Lyon : cinq mois de prison pour un homme "en marge des gilets jaunes"

Un homme a été condamné à cinq mois de prison. En marge d'une manifestation des Gilets jaunes, il a jeté des projectiles sur les policiers.

Samedi 5 janvier, vers 19h30, un homme de 30 ans est interpellé par la BAC à Lyon. Plus tôt, place des Terreaux, en marge d'une manifestation des Gilets jaunes, il a jeté des projectiles sur les forces de l'ordre et les a outragés. Il a également brûlé une poubelle. Lors de son interpellation, il était en possession d'une barre de fer. Déjà connu pour trois antécédents judiciaires, il a nié l'outrage et les violences sur les forces de l'ordre, mais a reconnu avoir incendié la poubelle. Il a été présenté au parquet et condamné à cinq mois de prison. L'homme a été écroué.