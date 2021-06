Lyon : ce vendredi, un bar à pâte à cookie crue ouvre ses portes

Le centre commercial Lyon-Confluence / (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

L’entreprise We Dough ouvre ce vendredi un bar à pâte à cookie crue au centre commercial de Confluence (Lyon 2). Les gourmands pourront se régaler de ce nouveau concept jusqu'au 25 octobre.

Une première à Lyon. Ce vendredi, un bar à pâte à cookie crue va ouvrir au centre commercial et de loisir de Confluence (2e arrondissement). L'entreprise We Dough, basée à Paris et à l'origine de ce concept, s'exporte dans la capitale de Gaules pour quatre mois, jusqu'au 25 octobre.

Les gourmands pourront se régaler de différentes recettes proposées dans des pots (chocolat au lait, cookie’n’cream, Speculoos et peanut butter), et ensuite y ajouter des nappages (caramel, chocolat blanc, guimauves…)

