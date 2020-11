Lyon : brutale dégradation de la qualité de l'air ce dimanche

La qualité de l'air était dans le vert cette semaine à Lyon. Jusqu'à ce dimanche 22 novembre, où une brusque dégradation est à prévoir.

Cette semaine du 16 au 20 novembre, la qualité de l'air a été largement dans le vert à Lyon d'après les chiffres d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, l'observatoire de la qualité de l'air dans la région. L'indice a oscillé entre 28 et 37/100 maximum. Plus le chiffre est élevé, plus la qualité de l'air est mauvaise. Jamais au-dessus de 37, la qualité de l'air a été jugée "bonne" cette semaine.

Le week-end commençait a priori bien, avec ce samedi un indice de 33, donc une qualité de l'air "bonne", qui reste dans la continuité de cette semaine. Une importante dégradation de la qualité de l'air est cependant à prévoir dès ce dimanche, avec une brutale augmentation de l'indice à 66 puis à 68 ce lundi. Des valeurs jugées "médiocres" d'après Atmo et qui laissent craindre une évolution défavorable de la qualité de l'air pour la semaine prochaine.