Lyon : Bison futé voit rouge ce week-end en Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le sens des départs et celui des retours, la journée est classée rouge à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi.

La journée de samedi est annoncée rouge dans les deux sens de circulation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les routes lyonnaises ne seront pas épargnées. Selon Bison futé, dans le sens des départs, il est conseillé d'éviter l’autoroute A6 en direction des Alpes entre Beaune et Mâcon de 10h à 12h et de se détourner de tous les grands axes de la région Auvergne-Rhône-Alpes menant vers les stations de ski entre 10h et 18h notamment les autoroutes A40 et A43.

Dans le sens des retours, lui aussi classé rouge, il est recommandé de rejoindre ou traverser l’Île-de-France avant 15h, d'éviter l’autoroute A6 entre Mâcon et Beaune de 11h à 16h et de quitter les stations de ski des Alpes du nord avant 10 heures pour ceux qui rejoindront le nord de la France.

Dimanche la journée est classée verte dans les deux sens.