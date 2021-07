Lyon : Bison Futé prévoit un week-end rouge dans le sens des départs

La circulation s'annonce particulièrement compliquée le week-end du 24 et 25 juillet au départ de Lyon selon Bison Futé.

Le 23 juillet déjà, 120 kilomètres de bouchons étaient enregistrés sur l'A7 dans le sens Lyon-Marseille. Et la journée était classée seulement orange par Bison Futé. Pour le samedi 24 juillet, la journée est classée rouge. À 9 heures déjà, il faut 2h20 au lieu de 1h40 pour aller de Lyon à Orange. On compte 73,8 kilomètres de bouchons sur l'A7.

Bison Futé recommande d'éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Marseille, de 9h à 17h avec une période critique entre 10h et 14h. L’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry risque également d'être encombrée de 9h à 17h avec une période critique entre 11h et 14h.